Крым присоединяется к ФЗ №123 о пожаробезопасности

Республика Крым и Севастополь спустя четыре года после вхождения в состав России присоединяются к единым требованиям пожаробезопасности. На территориях этих субъектов, как сообщает МЧС России, с 1 сентября начинает действовать Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

С этого момента требования закона коснутся всех зданий и сооружений – проектируемых, возводимых, находящихся в стадии капитального ремонта и реконструкции, а также действующих объектов. Ведомство отмечает, что в отличие от остальной территории страны в Крыму и Севастополе имеются свои особенности.

«В отношении всех объектов, которые уже эксплуатируются на территориях Республики Крым и города Севастополя, применяются и будут применяться ранее действовавшие нормы и правила. Эксплуатация уже смонтированных систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения будет осуществляться с учетом сроков их службы и годности. Исключения составляют требования, устанавливающие необходимость составления декларации пожарной безопасности, которые будут действовать для всех объектов», – сообщает МЧС.

Особые требования ведомство предъявляет к социально значимым объектам (школы, детские сады, больницы и т. д.) – на них обязательно должен дублироваться сигнал в случае пожара в подразделения огнеборцев. На производственных объектах «определенной категории» с 1 сентября должны размещаться подразделения пожарной охраны.

Добавим, Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года. На территории этих регионов начал действовать переходный период для адаптации к требованиям российского законодательства. Этим МЧС и объясняет ввод требований техрегламента с 1 сентября 2018 года.

Фото: krym.info