Отечественные производители наращивают выпуск минваты

Российские компании к концу лета 2018 года нарастили выпуск минераловатной теплоизоляции. По данным сервиса Росстата «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС), Объемы производства огнестойкой продукции за январь-август достигли 24,8 млн кубометров.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выпуск теплоизоляции из базальтовой ваты вырос на 10,6 %, когда компании дали рынку 22,49 млн кубометров продукции. При этом объемы производства в августе остались на уровне июля – 3,88 млн кубометров относительно прежних 3,87 млн. Относительно августа 2017 года выпуск продукции вырос на 13 % с 3,4 млн кубометров.

Лидерами на рынке теплоизоляции остаются компании, расположенные в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Не менее 35 % всей продукции, выпущенной в России, пришлось на компании ЦФО. За январь-август они выпустили 8,89 млн кубометров теплоизоляции, что на 15 % превышает аналогичный период 2017 года. Предприятия Поволжья дали рынку 21 % всей минваты или 5,27 млн кубометров продукции – на 7,4 % больше января — августа. Уральские компании произвели 4 млн кубометров теплоизоляции (+26 % к аналогичному периоду 2017 года), что составляет 16 % от всей выпущенной минераловатной теплоизоляции.

Отметим, крупнейшими производителями огнестойкой изоляции из базальтовой ваты на российском рынке являются компании «ТехноНИКОЛЬ», Rockwool, Knauf Insulation и Isover (Saint Gobain). Более подробная информация о ситуации на рынке продукции в сфере пожаробезопасности, полный список производителей и сертификаты соответствия представлены в исследовании «Российский рынок огнезащитных материалов».

Фото: dvnovosti.ru