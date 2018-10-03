Knauf открыл в Тульской области новый завод

Группа Knauf 1 октября открыла в Новомосковске площадку по выпуску цементных плит марки «Аквапанель». Предприятие стало вторым заводом КНАУФ в Тульской области (производство сухих строительных смесей), первым российским и четвертым в мире по производству плит «Аквапанель», сообщает компания.

Объем инвестиций в строительство и оснащение объекта составил 1,6 млрд рублей, мощность производства – 10-12 млн кв. метров в год. Отмечается, что такой объем выпуска полностью закроет потребности рынка России и стран СНГ в плитах «Аквапанель». Завод будет поставлять продукцию в Киргизию, Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, на Украину и в другие страны ближнего зарубежья. Сейчас на предприятии трудятся 37 специалистов, в перспективе – расширение штата до 55 человек.

Управляющий партнер группы КНАУФ Манфред Грундке заявил, что плиты «Аквапанель» используются в 74 странах мира. Ранее Россия импортировала этот стройматериал из Греции и Германии, а теперь его будут выпускать в Новомосковске.

Добавим, реализация проекта у компании Knauf заняла шесть лет. Как сообщает РИА Недвижимость, в июне 2012 года тогдашний губернатор Тульской области Владимир Груздев и гендиректор KNAUF USG Systems Томас Козловский подписали соглашение о строительстве завода плит «Аквапанель». Компания планировала вложить в предприятие около 1 млрд рублей.

Плиты «Аквапанель» состоят из сердечника на цементной основе, армированного стеклосеткой с перлитовым наполнением. По данным единого реестра сертификатов Росаккредитации на 3 октября 2018 года, Knauf имеет 8 действующих документов на эти плиты. Продукция отнесена к группе негорючих материалов.

Фото: tularegion.ru