Силовики возбудили дело после проверки в пермском доме престарелых

Следователи возбудили уголовное дело по факту многочисленных нарушений правил пожарной безопасности и санитарных норм в доме престарелых «Луч надежды», сообщает прокуратура Пермского края.

Организация размещалась в деревнях Мостырка и Кочебашево: в трех жилых домах и здании бывшей пекарни. Круглосуточно за оплату в них жили 52 человека – пожилые и инвалиды. О людях заботились сотрудники без медицинской квалификации и допуска. На пациентов не было медкарт с результатами обследования.

Как выяснило надзорное ведомство, помещения не соответствовали требованиям безопасности.

«В ходе проверки было установлено более 140 нарушений требований пожарной безопасности и санитарных норм, правил. При отделке палат и коридоров использовались горючие материалы и легковоспламеняющейся краски, пути эвакуации и соответствующие схемы отсутствовали и прочее», – отметили в прокуратуре.

Сами здания представляли собой одноэтажные деревянные постройки без санузлов, канализации и элементарных удобств, в домах не хватало мебели. Сотрудники приюта носили воду в дома из колодца на улице.

После проверки прокуратура через суд закрыла дом престарелых и направила материалы дела следственное управление Осинского района. Силовики в итоге возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным СУ СКР по Пермскому краю, дом престарелых «Луч надежды» работал с 2016 по 2018 год, и он не входит в реестр поставщиков, предоставляющих социальные услуги. Хозяйкой приюта и руководителем, по информации Федеральной налоговой службы, является жительница города Оса Надежда Толстикова. Силовики в ходе расследования дела намерены «дать правовую оценку действиям должностных лиц территориальных органов Министерства социального развития Пермского края», то есть раскрыть статью закона, подходящую под их действия в отношении этого дома престарелых.

Отметим, дома престарелых – объекты, которые входят в группу риска по пожарной безопасности. По данным РИА Новости, с 2013 по август 2017 года в России произошло 9 возгораний. Так, 15 октября 2016 года в доме-интернате в хуторе Иногороднее-Малеванном Краснодарского края вспыхнул пожар на площади 10 кв. метров. В момент возгорания сработали системы пожарной сигнализации, и люди оперативно эвакуировались – 79 пациентов и шесть сотрудников. В результате ЧП два человека получили ожоги конечностей, один из них позже умер.

Год спустя, 28 августа, пожар в доме престарелых «Жемчужина» в Красноярске унес жизни четырех человек (по неофициальной информации), СК привел данные о трех жертвах. Год спустя, в середине сентября, как сообщает телеканал «Енисей», начались слушания по уголовному делу. В доме престарелых не было аварийных выходов, огнетушителей и пожарной безопасности. Затем, в декабре 2017 года, огонь охватил частный дом престарелых «Теплые беседы» в Новой Москве. При пожаре пострадали 16 человек, сообщает «Лайф». После возгорания МЧС запланировало проведение внеплановых проверок в больницах, приютах, детских домах, диспансерах и школах-интернатах.

Фото: progorod59.ru