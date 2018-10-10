В Иркутске сгорел цех ЖБИ с отделкой из горючего утеплителя

В Иркутске минувшей ночью крупный пожар уничтожил цех по производству бетонных изделий. Как сообщает МЧС по Иркутской области, одной из причин быстрого распространения огня стал горючий утеплитель.

Тревожный сигнал поступил на пульт спасателей в половине третьего ночи по местному времени (21:31 по моск. вр.). На улице 2-я Батарейная горел цех ЖБИ на площади 1200 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место, огонь уже полностью охватил здание. Спустя час после вызова, спасатели локализовали пламя, а к 04:07 утра полностью потушили огонь.

Специалисты МЧС отметили причины быстрого распространения пламени: позднее сообщение о пожаре и материалы, из которого был построен цех.

«Пожар был обнаружен слишком поздно, огонь распространился на большую площадь по деревянному каркасу и горючему утеплителю, при этом здание не было обесточено», – сказал временно исполняющий обязанности начальника Иркутского пожарно-спасательного гарнизона Евгений Мужчинкин.

На месте пожара МЧС задействовало 9 единиц техники и 30 специалистов. В результате пожара никто не пострадал.

Фото: 38.mchs.gov.ru