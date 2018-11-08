Как победить контрафакт: репортаж с конференции в Новосибирске

Новосибирск 25 октября принял первую в своей истории конференцию «Огнезащита и пожарная безопасность». Ключевой темой стала борьба с контрафактом, а главными героями встречи огнезащитчиков – эксперты рынка, в частности, зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин и начальник отдела огнезащитных материалов компании «Тизол» Андрей Конышев. К ним присоединился молодой специалист – глава сектора кабельных изделий и силового электрооборудования ФГБУ ВНИИПО МЧС России Андрей Варламкин.

Несмотря на свою «избитость», проблема контрафакта остается острой, и это заметили многие участники конференции. Более того, они предложили свои методы борьбы. Об этом позже.

Немного об обстановке. Конференция в отличие от нижегородской не столь многочисленной, но при этом широкой в географическом плане. В Новосибирске собрались гости из Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Свердловской области (Екатеринбург и Нижняя Тура), Алтайского края (Бийск и Барнаул) и Республики Алтай (Горно-Алтайск), Томска, Кемерово. Участники погрузились в мягкие широкие кресла вместительного конференц-зала «Маринс Парк Отеля», создав иллюзию скромной аудитории. Однако это было не совсем так: даже обитатели «Камчатки» во время конференции пытались вставить слово, осыпали докладчиков замечаниями и вопросами. Выступающие, невольно нарушая регламент, «отбивались» от аудитории и экспертов.

Первой слово предоставили руководителю отдела маркетинга бийской «Спецавтоматики» Анастасии Бакулиной – пожалуй, единственному производителю систем пожаротушения из числа участников конференции. Несколько несведущий в активной огнезащите Олег Ламкин поинтересовался техническими деталям по поводу активного сброса воздуха. В выступление вмешалась аудитория вопросами по поводу технических характеристик и цены. Анастасии Бакулиной пришлось успокоить участников и попросить соблюдать регламент.

«Впереди много интересного», – сказала она.

Если девушке нарушение регламента эксперты простили, то следующему спикеру, менеджеру по продукту «BSS Системы» компании «ОБО Беттерманн» Евгению Кандрашкину, они такой поблажки не сделали. Он попытался уложиться в отведенное время, но не тут-то было – ему «помешала» аудитория и сами члены президиума. Эксперты, Ламкин и Варламкин, напомнили спикеру о горючести полипропилена, из которого состоит огнестойкий короб, рассказали составе двухкомпонентной пены и других «мелочах». Интерес у участников конференции вызвали разработки «ОБО Беттерманн», в частности, огнестойкие распределительные коробки и стеклоткань с огнезащитным покрытием. Последнее решение, как отметил спикер, – это способ борьбы с контрафактом,поскольку огнезащиту на стеклоткань наносит робот, а сама толщина покрытия контролируется. В конечном счете из-за затяжки времени у Олега Ламкина сдали нервы: «все мы вышли за пределы регламента». Его поддержал Андрей Конышев. Сам Кандрашкин еще готов был отвечать на новые вопросы, и он прозвучал…от Варламкина, после чего слово взял коммерческий директор местного завода «ХимЦентр» Андрей Задков.

«Было бы некорректно с нашей стороны, будучи новосибирской компанией, не принять участие в конференции», – начал Задков.

Он отметил, что сейчас сложно выпускать «качественный продукт по хорошей цене» из-за обилия контрафакта на рынке. Специалист «Тизола» пожелал здоровья директору «ХимЦентра» Сергею Рябову, который не смог посетить конференцию, и задал вопрос.

«Почему в 2017 году после того, как вы получили порядка 6-7 сертификатов в «Центре пожарной безопасности» у этой организации отозвали аккредитацию?»,– поинтересовался уралец.

Андрей Задков отбился, отметив, что информация недостоверная. Из зала посыпались вопросы по поводу недействительности таких сертификатов, на которые Конышев ответил утвердительно.

Затем настала очередь «конструктивщиков» – регионального представителя Rockwool Николая Никитина и самого Андрея Конышева. Первый, несмотря на атаку аудитории, удачно уложился в уже неоднократно превышенный регламент и передал слово конкуренту с Урала. Конышев обозначил долю контрафакта на рынке и основных виновных.

«Я считаю, что количество «левых» сертификатов в сфере огнезащиты превышает 90 %. В первую очередь виновато государство, начиная с самого верха. Даже в лихие 90-е такого разгула не было», – подчеркнул эксперт.

Он отметил, что власти ничего не делают в сфере борьбы с контрафактом, и как следствие – недавние крупные пожары на объектах, где применялись сомнительные материалы. Конышев предложил ужесточить наказание за контрафакт. Следящая за регламентом аудитория молчала, а речь специалиста «Тизола» прервал Олег Ламкин: «он пропагандирует нагрузку на бизнес». Конышев парировал: «я хочу отсечь подвальных изготовителей, сертификаты которых заполонили рынок».

Тему огнезащиты продолжили продукт-менеджер Knauf Артем Сарычев и региональный представитель «О3-Коутингс» Денис Меренков. Первый постарался уложиться в отведенное время, представив доклад, версий которого, как выразился Ламкин, он слышал не менее 10. Второй взбодрил публику ярким роликом, приуроченным к 9-летию компании. Меренков поддержал проблему борьбы с контрафактом, предложив свой способ поиска хорошей огнезащиты – обратить внимание на материалы из реестров нефтегазовых компаний. По его словам, нефтяники очень трепетно относятся к качеству продукции, а сомневающихся там 99 %. Спикера во время выступления хитрым замечанием прервал активный «тизоловец», а всезнающий Олег Ламкин стал спасать Дениса Меренкова от «злобного» Конышева, просветив аудиторию в части многочисленных сводов правил.

Борцов с контрафактом поддержал начальник нормативно-технического отдела ижевского «НОРТа» Риназ Каримов. Специалист отметил две основные проблемы: формальность проверок торговых центров и подделки огнезащитных ЛКМ. Ижевчане нашли свой способ борьбы с контрафактчиками. По словам Каримова, компания вводит в продукт специальные метки, которые с точностью до 100 % позволяют опознать настоящую «нортовскую» негорючую краску. Ламкин тут же обратил внимание на проблему измерения толщины покрытия на бетоне или штукатурке и обратился к местным ИПЛовцам, но ответа так и не дождался: исполняющий обязанности начальника Вячеслав Кравецкий ненадолго покинул зал. Эксперт НСОПБ сам ответил на свой вопрос словом «никак» и снова взялся за любимое дело – разъяснять аудитории многочисленные нормы и СНИПы, призывая специалистов внимательно читать документы.

По контрафакту напрямую не ударил разве что специалист ВНИИПО МЧС Андрей Варламкин. Он рассказал залу об изменениях в техрегламентах для электрики, столичном опыте проектирования электрических систем, испытаниях огнезащитных материалов для кабельных линий и особо упомянул предстоящее снятие табу на алюминиевый кабель в зданиях. По словам эксперта, в системах безопасности обязательно надо использовать электропроводку с медными жилами, поскольку «медь стоит», а алюминий нет. В качестве примера Варламкин привел испытания огнезащиты в системе с минеральной ватой в печке ВНИИПО, не указав производителя ЛКМ, который использовался во время испытаний. И тут Андрей Конышев подметил: «сначала мы не указываем названия, а потом получаем “Зимнюю вишню”». Спикер подчеркнул, что, в конечном счете, смысла в такой огнезащите нет, поскольку она просто осыпается, ее «сдувает» в печке как произошло с этим материалом. Молодого эксперта поддержал Ламкин, сообщив аудитории, что огнезащитные покрытия для кабелей применяются для исключения распространения горения, и указал название этого «нехорошего» материала. Подуставшая и несколько поредевшая аудитория в этот момент снимала на телефоны кадры из презентации Варламкина.

Под конец одним из нарушителей регламента стал его сторонник – Олег Ламкин. Эксперт НСОПБ вспомнил «личного врага», углеводородный пожар, подчеркнув, что его нет. Под намеки организаторов конференции «время-время!» спикер сократил выступление.

Добавим, следующая завершающая в этом году конференция состоится в Тюмени 29 ноября. Она посвящена огнезащите объектов нефтегазового комплекса. На ней выступят, в частности, эксперты ВНИИПО МЧС России, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров Сергей Копылов и начальник отдела огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования Андрей Пехотиков, специалисты компаний «Тизол», «О3-Коутингс», Rockwool, «Гермоизол», «Пожарная автоматика сервис», Securiton Rus.