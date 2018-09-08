В Нижнем Новгороде прошла конференция «Огнезащита и пожарная безопасность»

Более 100 специалистов собрались в Нижнем Новгороде 6 сентября на конференции «Огнезащита и пожарная безопасность». Мероприятие состоялось в конференц-зале «Пожарский» с видом на Кремль (отель Sheraton).

На нижегородской площадке собрались производители и поставщики огнезащитных материалов («Гермоизол», НПК «ОгнеХимЗащита», Knauf, Rockwool, «ДельтаХим», «Территория цвета», «Ярославская лакокрасочная компания», «О3-Коутингс», «СтройОптТорг», «ОБО Беттерманн», ВМП и «Новые химические технологии», «Про Энерго НН»), инженеры-проектировщики из строительных и монтажных компаний (в частности, «Эверест-строй», «ЭТС-Проект», «Альтаир плюс»), представители МЧС и крупных предприятий, известных всей стране – завод имени Я. М. Свердлова и «ГАЗ». Основными темами для обсуждения стали повышение пожарной безопасности на объектах, новых и уже возведенных, а также предотвращение трагедий, подобных возгоранию в ТЦ «Зимняя вишня».

Экспертами конференции выступили председатель правления Федеральной Палаты пожарно-спасательной отрасли Евгений Мешалкин и зампредседателя рабочей группы по вопросам огнезащиты строительных конструкций НСОПБ Олег Ламкин. Доклады представили как известные игроки на рынке огнезащиты, так и новички: специалисты и руководители компаний «Новые химические технологии» (Москва), «Гермоизол», Knauf, Rockwool, «О3-Коутингс», «Дельтахим».

Мероприятие символично открыл представитель местного производителя систем пожаробезопасности начальник отдела маркетинга «Технос-М+» Владимир Гринин. Он рассказал о разработках, которые позволят повысить безопасность объектов, прежде всего, промышленного назначения, – автоматические системы газового пожаротушения. В силу технических особенностей новинка нижегородцев отличается безопасностью и эффективностью. По словам Гринина, в них применяется углекислота, которая безопасна для человека и способна потушить пламя. Изотермический модуль низкого давления, как отметил Гринин, представляет собой термоизолированный сосуд, который позволяет хранить и подавать углекислоту на объект. Система применима на любых промышленных и складских объектах.

Тему обеспечения пожарной безопасности развил менеджер по продукту «BSS Системы» «ОБО Беттерманн» Евгений Кандрашкин. Специалист отметил важность проработки проектов для новых и реконструируемых зданий, а также применения только сертифицированных материалов. По его словам, это касается прежде всего, электротехнического оборудования, поскольку дым и продукты горения, от которых гибнут люди, распространяются по инженерным коммуникациям. Сгоревшая кабльная проходка или короб могут привести к непоправимому – гибели людей. А для профилактики трагедий необходимо использовать только материалы, произведенные для огнезащиты. К примеру, обычная монтажная пена вообще не подходит для заделки кабельных проходок, поскольку она быстро воспламеняется и содержит пустоты.

Представители компаний- производителей огнезащитных материалов («Гермоизол», «О3-Коутингс», «Дельтахим», Rockwool, «Новые химические технологии» и Knauf) , в свою очередь представили новинки, которые могут в перспективе защитить людей, особенно в местах с массовым пребыванием людей. Rockwool, по словам региональный представитель сегмента «Техническая изоляция и огнезащита» Анатолия Бабанина, даже испытала продукцию на своем руководителе Марине Потокер.

«В ходе испытаний ни один гендиректор не пострадал», – отметил докладчик.

Региональный представитель компании «О3-Коутингс» Денис Меренков, представляя свою «малоизвестную» организацию, подчеркнул комплексный характер поставок огнезащитных покрытий: разработка, внедрение технических решений для определенного объекта, испытание и массовое применение. В частности, такая работа сейчас идет на Московском НПЗ.

Компания «Дельтахим» – новичок среди производителей огнезащитных покрытий. Директор Олег Чумин сообщил, что от поставок сырья к выпуску материалов компания подошла недавно, в конце 2017 года, с просьбы заказчика разработать экологичное атмосферостойкое огнезащитное покрытие.

«Нам удалось создать покрытие и получить сертификат. Получилась антикоррозионная краска на водной основе. Для внутренних работ финиш был сделана на связующем ПВА, для внешних – на связующем компании «Синтез» из Польши», – рассказал Чумин.

Конференцию завершили эксперты – Евгений Мешалкин и Олег Ламкин.

Мешалкин проанализировал статистику возгораний в России, современное законодательство, пробелы в актах и рассказал об изменениях, которые необходимо внести. В частности, по его словам, ежегодно на объектах торговли гибнет порядка 500 человек. При этом рынок продукции в сфере пожарной безопасности оценивается в 100 млрд рублей. На рынке скажется изменение порядка учета пожаров, и приказ уже готовится, и внимание к пожарной безопасности возрастет. Не хватает, в частности, поправок в КоАП о наказании собственников и руководителей за применение контрафактной огнезащиты на объекте, норм о снятии с производства материалов (работ и услуг), приостановки их продажи, не соответствующих требованиям пожаробезопасности. Кроме того, по мнению Евгения Мешалкина, необходимо введение обязательного подтвержднения огнестойкости конструкций с учетом средств огнезащиты.

Спонсором мероприятия стала компания «ОБО Беттерманн» – активный участник конференций в сфере пожаробезопасности.

Добавим, следующая конференция «Огнезащита и пожарная безопасность» пройдет в Новосибирске 25 октября. Сейчас идет прием заявок от желающих принять участие в мероприятии.