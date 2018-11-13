«Юнипро» восстановит Березовскую ГРЭС к концу 2019 года

Группа «Юнипро» планирует в первой половине 2019 года начать пусконаладочные работы на третьем блоке Березовской ГРЭС (Красноярский край). На сроки ввода в эксплуатацию могут повлиять строгие требования к огнезащитному покрытию. Об этом следует из презентации компании.

Расходы на восстановление энергообъекта превышают 30 млрд рублей. «Юнипро» уже вложила в проект 22 млрд рублей, в том числе 4,7 млрд в 2016 году, 9,8 млрд в 2017 и 7,5 млрд в 2018. Осталось еще инвестировать не менее 14 млрд рублей.

Специалисты уже восстановили кровлю и стеновые панели котельного отделения, заменили поврежденные колонны, продолжают сбор основных элементов котла и монтаж кабельных и трубопроводных систем.

«Пуско-наладочные работы намечены на первое полугодие 2019 года. Строгие требования к огнезащитному покрытию могут сместить срок ввода в эксплуатацию на IV квартал 2019 года», – отмечается в презентации.

Компания не уточняет, какие огнезащитные покрытия используются при восстановлении энергоблока.

Между тем, «Юнипро» в июле 2018 года, как следует из раздела закупок компании, проводила аукцион на отбор огнезащитного материала для окраски металлоконструкций. Компания выбирала материалы для нужд не только Березовской ГРЭС, но и Сургутской ГРЭС-2 и Шатурской ГРЭС. Огневые испытания продукции стартовали 1 октября и продолжатся до 26 ноября 2018 года. Победитель аукциона не разглашается.

Напомним, авария на третьем блоке Березовской ГРЭС произошла 1 февраля 2016 года, хотя запущен он был в сентябре 2015-го. Мощный пожар уничтожил металлоконструкции объекта на площади 850 кв. метров.

Фото: unipro.energy