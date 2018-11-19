Во Владивостоке сгорел ТЦ «Бум», который закрывали за нарушение пожаробезопасности

Во Владивостоке минувшей ночью сгорел торгово-развлекательный центр «Бум», который полгода назад приставы временно закрывали за нарушение норм пожарной безопасности. Площадь возгорания составила 1600 кв. метров, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сигнал о ЧП на улице Русская поступил на пульт спасателей в 01:28 ночи по местному времени (18:28 вечера 18 ноября по моск. вр). Спустя три минуты на место происшествия выехали пожарные расчеты. В здание из-за сильного задымления зашли звенья газодымозащитной службы и стали обследовать помещения в поисках людей. Спасатели, никого не нашли, так что, по предварительным данным, никто не пострадал.

На тушение огня у сотрудников МЧС ушло более 10 часов. В 06:17 утра огнеборцы локализовали пламя, в 11:52 (04:52 утра 19 ноября по моск. вр.) спасатели полностью ликвидировали пожар на площади 1600 «квадратов». В тушении огня ведомство задействовало 14 единиц спецтехники и 45 человек.

По данным РИА Новости, пожар начался в районе кафе китайской кухни, которое находится с северной стороны на верхних этажах здания. Сейчас эксперты и дознаватели выясняют обстоятельства и причины ЧП.

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Как отмечает ТАСС, спасатели, справившись с огнем в ТЦ «Бум», предотвратили распространение пламени на соседние здания. Торговый центр находится в густонаселенном районе Владивостока, и рядом с ним расположены детский сад, школа, спорткомплекс и многоквартирники. ТЦ «Бум», как и сотни других торговых центров по всей стране после пожара в кемеровской «Зимней вишне», проверяли сотрудники прокуратуры и МЧС и закрыли по решению суда 17 мая.

«Здание ТЦ “Бум” не оборудовано автоматической установкой пожаротушения, вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения из помещений и путей эвакуации, на объекте защиты не исправна автоматическая установка пожарной сигнализации, а также система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При эксплуатации Центра на нескольких этажах допущены изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с дейстоствующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке», – отметили в прокуратуре по Приморскому краю.

Также фасад здания был отделан материалами неустановленной группы горючести, на путях эвакуации отсутствовало аварийное освещение, и это только часть нарушений.

Владелец самовольно открыл ТЦ «Бум», как сообщает PrimaMedia, 1 июня, не дожидаясь решения суда. Приставы снова опечатали здание и оштрафовали собственника. В этот же день суд разрешил открыть торговый центр.

Фото: primamedia.ru