«Кубаньэнерго» потратит на огнезащиту более 47 млн рублей

Компания «Кубаньэнерго» (входит «Россетти») ищет подрядчиков для проведения огнезащитной обработки кабелей и строительных конструкций в 2019 году. Компания планирует потратить на повышение пожаробезопасности объектов 47,3 млн рублей.

Конкурсная документация на портале Госзакупок на обработку кабелей была опубликована 20 декабря, на огнезащиту строительных конструкций – на следующий день. Максимальная цена заявки на огнезащитную обработку кабелей и огнезащиту кабельных проходов составляет 35,7 млн рублей с НДС в 20 %, на строительных конструкций – 11,6 млн.

Работы необходимо выполнить на следующих объектах «Кубаньэнерго»: Адыгейские, Армавирские, Краснодарские, Лабинские, Ленинградские, Славянские, Сочинские, Тимашевские, Усть-Лабинские и Юго-Западные электрические сети, а также исполнительный аппарат. Общая площадь поверхностей кабелей составляет 20,794 тыс. кв. метров, кабельных проходов – 60 кв. метров. Строительные конструкции необходимо обработать на площади 37,457 тыс. кв. метров, в том числе деревянные – 33,1 тыс. кв. метров, металлические –4,3 тыс.

Работы необходимо выполнить с 1 июня до 31 июля 2019 года. «Кубаньэнерго» не уточняет наименование желаемой огнезащитной продукции и производителя.

Заказчик принимает заявки до 10 (защита кабелей) и 11 января (строительные конструкции), а подведение итогов состоится соответственно 18 и 19 февраля 2019 года.

Фото: kubanenergo.ru