Госкомрегистр Крыма обновил систему пожаротушения

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр) накануне нового года установил систему пожаротушения в архиве. Как сообщает пресс-служба ведомства, оборудование обошлось бюджету на сумму более 3,8 млн рублей.

По словам председателя Госкомрегистра Александар Спиридонова, система пожаротушения обеспечивает абсолютную безопасность документов. Генераторы в случае возгорания распыляют специальный аэрозоль, который после тушения пожара убирается пылесосом.

«Теперь можно констатировать — все помещения архивохранилища полностью защищены от огня и важнейшей информации о недвижимости на полуострове, в этом аспекте ничего не угрожает», – сказал Спиридонов.

Генераторы установлены в помещениях общей площадью более 1200 квадратных метров.

Ведомство не уточняет производителя системы пожаротушения. Однако, судя по фотографиям оборудования, речь идет о генераторах огнетушащего аэрозоля «СТ-3400». Такие системы выпускает «НПО Соболевский завод» (Московская область). По данным сайта компании, один генератор защищает площадь в 63 «квадрата» и действует от 8 до 12 секунд.

Добавим, на Международных конференциях «Огнезащита и пожарная безопасность» одной из главных тем является применение пожарной автоматики и тушение возгораний системами пожаротушения. О проблемах и разработках в этой сфере на конференциях в 2018 году рассказывали, в частности, начальник НИЦ установок обнаружения и тушения пожаров ФГБУ ВНИИПО МЧС России Сергей Копылов, главный инженер проекта компании «Пожарная автоматика сервис» Денис Доронин, начальник отдела маркетинга «Технос-М+» Владимир Гринин, руководитель отдела маркетинга «Спецавтоматики» Анастасия Бакулина, заместитель генерального директора Securiton Владимир Николаев, ведущий технический эксперт «Луис+» Марина Шулекина, начальник проектно-технического отдела ПО «Плазма-Т» Вадим Федосеев и коммерческий директор, ИВЦ «Техномаш» Константин Прохоренко.

В 2019 году конференции «Огнезащита и пожарная безопасность» пройдут в Красноярске (14 марта), Казани (30 мая), Екатеринбурге (11 июля), Перми (26 сентября) и Тюмени (28 ноября). Прием заявок на участие в конференциях открыт.

Фото: gkreg.rk.gov.ru