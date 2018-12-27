С 14 января в России вступает в силу новый свод правил

В следующем году в России вступит в силу новый свод правил, касающийся обеспечения пожарной безопасности на объектах религиозного назначения. Документ разработали специалисты ВНИИПО МЧС России.

Как сообщается на Интернет-ресурсе Росстандарта, СП «Объекты культурного наследия религиозного назначения. Требования пожарной безопасности» вводится в России впервые. Документ был утвержден приказом МЧС РФ 13 августа 2018 года.

Новый свод правил затрагивает обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия (памятников) религиозного назначения народов России при выполнении работ по их сохранению. Он предусматривает, в частности, оснащение объектов противодымной защитой, системами автоматического пожаротушения, противопожарной защитой электрооборудования, сигнализацией и вводит требования к этому оборудованию.

«Свод правил не распространяется на объекты защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня его вступления в силу»,– отмечается в документе.

Свод правил вступит в силу с 14 января 2019 года. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Росстандарта.

Добавим, сейчас в России действует свод правил «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности», введенный с 1 января 2017 года.

Фото: mchs.gov.ru