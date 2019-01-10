В Оренбургской области сгорел завод промышленного цинкования

Огнеборцы более пяти часов тушили возгорание на «Оренбургском заводе промышленного цинкования» в Новосергиевском районе Оренбургской области. Площадь пожара составила 7 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сигнал о возгорании в селе Покровка поступил на пульт спасателей 9 января в 17:30 по местному времени – горел цех горячего цинкования. На место ЧП прибыли пожарные, специалисты испытательной пожарной лаборатории и оперативная группа ГУ МЧС по Оренбургской области. Пожару был присвоен повышенный номер сложности №2. К 19:37 площадь возгорания превысила 6 тыс. метров, а на место приехал глава региона Юрий Берг.

В 21:10 было объявлено о локализации пожара на площади 7000 квадратных метров, спустя полтора часа – о ликвидации открытого горения. Огнеборцы полностью потушили пожар 10 января в 02:58.

В ликвидации возгорания МЧС, по данным ТАСС, задействовало пожарный поезд, более 130 человек и 45 единиц техники. На предприятии горело оборудование, стены и кровля (она частично обрушилась). В результате ЧП никто не пострадал – при задымлении с завода были эвакуированы около 70 сотрудников предприятия. Как сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области, Юрий Берг 9 января доложил о локализации возгорания на заводе главе МЧС Евгению Зиничеву. После ЧП губернатор, начальник регионального управления МЧС Александр Зенов, глава Новосергиевского района Александр Лыков, силовики, представители завода осмотрели пострадавший от огня цех.

Добавим, «Оренбургский завод промышленного цинкования» входит в холдинг «Уралэлектрострой». Предприятие, по данным ТАСС, работает в Покровке с декабря 2014 года. Завод оснащен одной из самых больших в стране ванной для цинкования и автоматической линией.

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Фото: vk.com/orb_overhear