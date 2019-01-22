Пожары на танкерах в Черном море унесли жизни 14 моряков

Танкеры «Канди» и «Маэстро» загорелись 21 января в нейтральных водах Керченского пролива в 15 морских милях от российской границы. Жертвами пожаров стали 14 моряков, сообщает РИА Новости Крым.

Суда шли под флагом Танзании, на борту «Маэстро» находилось по 7 граждан Турции и Индии, «Канди» – 17 членов экипажа (8 из Индии и 9 из Турции). Возгорание началось, когда моряки переливали топливо с борта на борт. Сначала вспыхнуло одно судно, а затем пламя перекинулось на второе. Моряки, спасаясь от огня, прыгали за борт.

Российские власти, как отмечает «Комсомольская правда — Крым», развернули спасательную операцию – в ней участвовали не менее 8 кораблей. Моряки смогли спасти 12 членов экипажей обоих судов. Ночью корабли со спасенными людьми направились в сторону Керчи.

Пострадавшие моряки доставлены в больницы Крыма. Медики диагностировали у них ожоги и переохлаждения. По уточненным данным, в результате пожаров погибли 14 моряков. Эксперты уже опознали среди погибших двоих граждан Индии.

Спасатели сейчас продолжают искать моряков обоих танкеров.

По факту ЧП сотрудники следственного управления Южного следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Силовики выехали на место происшествия.

Фото: yusut.sledcom.ru