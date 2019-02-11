Эксперты установили причину пожара на базе клуба «Фламенго»

Эксперты установили причину пожара в тренировочном центре «Ниньо ду Урубу», в котором погибли 10 юных игроков футбольного клуба «Фламенго» в Рио-де-Жанейро. Как сообщает «Российская газета», возгорание произошло из-за замыкания электропроводки кондиционера. Специалисты не исключают версию использования при строительстве легковоспламеняемых материалов.

Трагедия произошла в пятницу, 8 февраля. Здание загорелось в 05:10 утра по местному времени, а спустя 2 часа 20 минут огнеборцы справились с пламенем. При пожаре погибли юные спортсмены в возрасте от 14 до 17 лет. Трое подростков получили травмы. Отмечается, что центр «Ниньо ду Урубу» проработал два месяца после ремонта.

Среди погибших, по данным СМИ, голкипер Кристиан Измериу, который незадолго до трагедии получил вызов в сборную.

Сейчас специалисты выясняют причины пожара и изучают материалы, из которых была построена спальня.

«В качестве главной причины трагедии в настоящее время рассматривается короткое замыкание проводки кондиционера. Не исключается, что при строительстве использовался легкогорючий полиуретан», – отмечает «Российская газета».

Этот материал (пластины с полиуретаном) также применялся в ночном клубе Kiss, где пожар в 2013 году унес жизни 242 человек.

Между тем, клуб «Фламенго» официально заявил, что арендует жилищные модули у компании NHJ do Brasil. Кроме того, специалисты проверяли кондиционеры за три дня до пожара – 5 февраля.

По данным телеканала Globo со ссылкой на источник, эксперты обнаружили горючую пену на части панелей, которыми были отделаны стены. Компания NHJ уже приняла в жилом комплексе Urubu Nest панели с начинкой из полиуретана.

Фото: g1.globo.com