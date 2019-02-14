Главгосэкспертиза предложила отказаться от СТУ при проектировании объектов

Главгосэкспертиза России предложила внести изменения в документы, касающиеся разработки и экспертизы проектной документации. Одна из инициатив касается отказа от разработки специальных технических условий (СТУ) при проектировании объектов. Об этом на форуме «Технологии безопасности» заявил начальник управления промышленной, ядерной, радиационной, пожарной безопасности и ГОЧС ведомства Александр Красавин, сообщает Главгосэкспертиза России.

Он отметил, что важно установить более четкие и конкретные требования к содержанию проектной документации и процедуре согласования при проведении экспертизы, в том числе, и касающиеся пожарной безопасности. Красавин затронул проблему применения СТУ.

«Одно из предложений касается внесения корректировок в нормативные документы, которые позволят специалистам осуществлять проектирование зданий и сооружений без разработки специальных технических условий, применение которых ведет к затягиванию сроков реализации проектов и к удорожанию стоимости проектирования», – сказал Александр Красавин.

По его словам, анализ уже разработанных СТУ поможет систематизировать и закрепить согласованные в этих документах решения.

Красавин коснулся темы передачи госпожнадзору функций по экспертизе проектной документации. По его словам, эти нормы нарушают работу экспертизы по принципу «одного окна», а усиление контроля над обеспечением пожаробезопасности объектов с массовым пребыванием людей необходимо решать в рамках действующего института экспертизы.

Фото: gge.ru