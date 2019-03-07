«Роснефть» защитит «РН-Комсомольский НПЗ» импортными покрытиями

Нефтеперерабатывающий завод «РН-Комсомольский НПЗ» (дочерняя компания «НК ”Роснефть”», Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) 6 марта объявил аукцион на обновление огнезащитного покрытия эстакад. Конструкции необходимо обработать импортными ЛКМ производства Sika, следует из документации, опубликованной на аукционе Госзакупок.

Максимальная цена заказа составляет 64,5 млн рублей с учетом НДС в 20 %. За эти средства необходимо провести ремонт и нанести новое огнезащитное покрытие на металлоконструкции, а также вывезти и обезвредить отходы.

Подрядчик обязан обеспечить огнезащиту этажерок, блока производства серы, установок АТ-2, каталитического риформинга и ЭЛОУ-АВТ-3, блока гидроочистки дистиллятов, баз хранения и отгрузки сжжиженного газа.

Практически все объекты, кроме баз хранения сжжиженного газа, необходимо покрыть материалом Sika Unitherm ACE (общая масса 25172 кг) или аналогом, Sika Permacor (2686 кг). Для огнезащиты баз хранения сжжиженного газа допускается использовать красно-коричнеую грунтовку ГФ-021, полимерцементную грунтовку «Адворм», огнезащитное покрытие «Вермивол» с пределом огнестойкости 120 минут и гидрофобная смесь марки СГФ.

Прием заявок на участие в аукционе заканчивается 19 марта. «РН-Комсомольский НПЗ» определит подрядчика 16 апреля.

Фото: vk.com/npz_komsomolsk