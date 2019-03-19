НСОПБ предлагает создать ГОСТ на экспертное заключение о пожбезопасности объекта

Сейчас в России нет единых требований к заключению экспертной организации о соответствии (несоответствии) объекта требованиям пожбезопасности. Причем у каждого субъекта России свои требования к форме заключения. Поэтому НСОПБ предлагает разработать стандарт, который решит эти вопросы.

Однако прежде чем приступить к его разработке, отраслевой союз проводит открытый опрос специалистов отрасли о необходимости разработки такого документа.

Сегодня из-за такой недоработки признание оценок экспертных организаций затруднительно. В частности, как считают в НСОПБ, надзорные органы по субъективным причинам могут не признать экспертную работу. Экспертные заключения при судебных разбирательствах и для оценки работы организаций, оказывающих по договору услуги по обеспечению пожбезопасности, суд может не признать по внутреннему убеждению. Помимо спорных судебных вопросов экспертные заключения о соответствии пожбезопасности сегодня используют собственники объектов при проектировании, вводе в эксплуатацию, сдаче, найме в аренду. В то же время госорганами такая экспертиза не предусмотрена, включая статью 49 ФЗ № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Фото: www.spservice.org.ua