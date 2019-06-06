В России вступают в силу два новых свода правил

В июне вводятся в действие два новых свода правил, касающихся электрооборудования и проектирования систем газоснабжения в жилых зданиях. Документы опубликованы на Интернет-ресурсе министерства строительства и ЖКХ России и вводятся впервые.

СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» был утвержден приказом Минстроя РФ 5 декабря 2018 года. Его положения начинают действовать с 6 июня. Документ регламентирует требования безопасности при проектировании и эксплуатации газифицированных зданий, к оборудованию и применяемой продукции. Свод правил содержит раздел «Проектные решения, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования». Положения раздела предусматривают, в частности, оснащение помещений системами контроля загазованности, заземления и молниезащиты.

Второй документ, СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах», был утвержден Минстроем 24 декабря 2018 года. Он вступает в силу с 25 июня. Свод правил распространяется на все виды электрооборудования кроме агрегатов, применяемых в подземных выработках, на медицинских объектах, производствах взрывчатых веществ и зонах с горючим туманом. Документ вводит требования к выбору оборудования с учетом внешних условий, самим агрегатам, кабелям, монтажу, кабельным проходкам.

Добавим, оба свода правил включены в обновленный «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”».

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