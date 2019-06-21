Soudal поглотил российскую компанию Profflex

Производитель огнестойких монтажных пен и герметиков Profflex (Новомосковск Тульской области) вошел в состав бельгийского концерна Soudal. Об этом сообщила российская компания.

Основатель Profflex Андрей Золотарев заявил, что это выгодно для обеих сторон. По его словам, Soudal повысит стабильность российского бренда в плане качества и поставок сырья. Для потребителей Profflex останется брендом с высоким качеством и доступной ценой. Кроме того, изменения не отразятся на структуре управления компанией.

Profflex, войдя в состав Soudal, стал «одним из главных производителей». Ежегодный оборот компании составляет 15 млн евро.

Исполнительный директор Soudal Дирк Коревиц, в свою очередь, отметил значимость приобретения российского производителя.

«Россия – один из крупнейших и важнейших рынков ПУ пены в мире. Инвестиция в этот ведущий локальный бренд и производство открывают наши огромные планы стать локальным производителем в Российской Федерации, увеличивая преимущества глобального игрока в регионе и во всей стране»,– сказал Коревиц.

Холдинг, по его словам, заинтересован в расширении продуктовой линейки. Кроме того, покупка Profflex – шаг в укреплении позиций компании на рынках Восточной Европы.

К слову, Soudal месяц назад, в мае, объявил о строительстве завода в Московской области. Предприятие по выпуску полиуретановых пен клеев и герметиков станет 20-й площадкой компании.

Добавим, по данным Федеральной налоговой службы, компания «Профлекс» была основана в 2009 году, уставный капитал составляет 2,27 млн рублей. Организацию с 2016 года возглавляет генеральный директор Дмитрий Ступин. Среди учредителей значатся «Торговая компания “Проффлекс”» (1 % или 22,7 тыс. рублей, зарегистрирована в 2016 году) и «Дженисис Стил СА» (Швейцария, изменения внесены 26 апреля 2017 года) – доля 99 % или 2,24 млн.

Компания выпускает силиконовые герметики, огнестойкие противопожарные пены, полиуретановые клеи, напыляемые утеплители.

Фото: belgianbuildingmagazine.be