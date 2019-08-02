На Украине пересмотрят советские нормы по огнезащите

На Украине пересмотрят нормы по огнестойкости строительных конструкций. Такое соглашение 25 июля подписали Украинский центр стального строительства (УЦСС), Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Как сообщает пресс-служба УСС, документ предполагает долгосрочное сотрудничество в сфере совершенствования требований по нормированию огнестойкости строительных конструкций и приближение их к ведущим мировым и европейским практикам. Исполнительный директор УЦСС Вячеслав Колесник отметил, что перед организациями стоит задача актуализировать нормы, а это в итоге скажется на игроках строительного рынка.

«В случае приведения требований строительных норм к общеевропейским стандартам, добьёмся оптимизации затрат на необходимые противопожарные мероприятия и огнезащиту конструкций, что в конечном итоге приведет к снижению общей стоимости строительства»,– сказал Вячеслав Колесник.

Как уточняет бизнес-портал UaProm, сейчас на Украине действуют государственные строительные нормы по огнестойкости конструкций, установленные еще в 70-х годах прошлого века. В последний раз их пересматривали 50 лет назад. Как следствие – удорожание огнезащиты конструкций без повышения уровня безопасности. Сейчас затраты на огнезащиту металлоконструкций достигают 25-30 % от их стоимости, а в Европе – 10-15 %.

Ожидается, что весь процесс на пересмотр советских норм займет 1,5-2 года.

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