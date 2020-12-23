«Транснефть» модернизирует систему пожаротушения в Ленобласти

Компания «Транснефть» 21 декабря объявила аукцион на выполнение технического перевооружения системы автоматического перевооружения объекта в Ленинградской области. Документация опубликована на портале Госзакупок и электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ».

Максимальная цена контракта составляет 296,267 млн рублей. Работы необходимо выполнить по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, проезд Портовый (Приморская тер), дом 7. На этом месте находится предприятие «Транснефть — Порт Приморск», которое занимается приемом нефтепродуктов, их хранением и отгрузкой в танкеры.

Предписывается устроить колодцы сети пожаротушения, провести антикоррозийную защиту эстакады сети автоматизации, выполнить техническое перевооружение резервуаров противопожарного запаса воды, здания противопожарной насосной станции, сетей противопожарного водопровода, узлы подключения лафетных стволов, насосные пеноводотушения, обустроить площадки для установки пожарного пеноподъемника и осуществить другие работы.

При этом нужно использовать около 1300 наименований материалов, в частности, прокладки на основе терморасширенного графита, монтажную трудновоспламеняемую пену, негорючие минераловатные маты, антикоррозионные покрытия, битумно-полимерные грунтовки, покрывало для изоляции очага пожара, терморасширяющуюся противопожарную мастику.

Все работы необходимо выполнить с 30 апреля 2021 года по 21 июня 2022.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15:00 по Москве 14 января 2021 года. «Транснефть» подведет итоги тендера 5 марта.