ВНИИПО МЧС России меняет свод правил по объемно-планировочным решениям

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали изменения № 5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Документ 17 марта был опубликован на сайте Росстандарта.

Актуальность разработки изменений к своду правил обусловлена необходимостью исключения требований пожарной безопасности в связи с утверждением СП «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности», актуализации отдельных положений СП 4.13130.2013 и корректировки нормативных ссылок.

Проект изменения предусматривает актуализацию нормативных ссылок, изменение в части обеспечения пожарной безопасности на объектах жилого фонда, корректировка требований к противопожарным расстояниям, исключение дублирующих требований.

Сроки вступления в силу изменения к СП 4.13130.2013 не уточняются.

С полным текстом свода правил вы можете ознакомиться на Огнепортале.