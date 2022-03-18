Маркетинговое исследование «Российский рынок огнезащитных материалов» Конференции по огнезащите и пожарной безопасности в 2022 году
Фото: http://abb-crimea.ru

ВНИИПО МЧС России меняет свод правил по объемно-планировочным решениям

Наталья Кузнецова 4 часа назад В России, Новости

Специалисты ВНИИПО МЧС России разработали изменения № 5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Документ 17 марта был опубликован на сайте Росстандарта.

Актуальность разработки изменений к своду правил обусловлена необходимостью исключения требований пожарной безопасности в связи с утверждением СП «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности», актуализации отдельных положений СП 4.13130.2013 и корректировки нормативных ссылок.

Проект изменения предусматривает актуализацию нормативных ссылок, изменение в части обеспечения пожарной безопасности на объектах жилого фонда, корректировка требований к противопожарным расстояниям, исключение дублирующих требований.

Сроки вступления в силу изменения к СП 4.13130.2013 не уточняются.

С полным текстом свода правил вы можете ознакомиться на Огнепортале.

Тэги

Смотрите также

Специалисты ВНИИПО МЧС России усовершенствовали технологию тушения пожаров на складах

Сотрудники ВНИИПО МЧС России запатентовали способ тушения пожаров на складах, оборудованных стеллажами. Изобретение дает возможность …

Добавить комментарий

Использование материалов   |   Размещение рекламы   |   Контактная информация
© 2013—2020 ИД «МедиаПро». ЛКМ Портал