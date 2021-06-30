Морской регистр одобрил использование трех систем пожаротушения питерской компании

Российский морской регистр судоходства (РМРС) одобрил использование на судах трех стационарных систем пожаротушения компании «БФК-Проект» (Санкт-Петербург). Свидетельства о типовом одобрении действуют в течение пяти лет, начиная с 31 мая.

Предприятие получило документы на следующую продукцию: система пожаротушения водяным туманом для защиты жилых, общественных, служебных помещений и постов управления, система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления (водяным туманом) «АТЛАС-АКВА» для защиты машинных помещений категории «А» и грузовых насосных помещений и система пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления местного применения внутри машинных помещений категории «А».

Первая система состоит из следующих основных компонентов: насосный агрегат с приводом от электродвигателя, распылители, трубопроводы, секциoнные и запорные клапаны, электрическая система управления. Установочное давление в системе составляет 6 МПа, максимальное рабочее давление (у насоса) – 8 МПа, номинальное давление у распылителя – 6,0 МПа.

Система «АТЛАС-АКВА» включает секционные клапаны, распылители, трубопроводы, насосный агрегат, устройство ручного пуска, систему сигнализации управления и электрического питания. Минимальное рабочее давление составляет 6 МПа, максимальное – 12 МПа. Время непрерывной работы превышает 30 минут.

Еще одна система пожаротушения состоит из следующих основных компонентов: секционные клапаны, распылители, трубопроводы, насосный агрегат, устройство ручного пуска. Она также обладает возможностью автоматического пуска. Минимальное рабочее давление достигает 6 МПа, максимальное – 12 МПа. Система пожаротушения способна непрерывно работать более 20 минут.

Добавим, всего в системе РМРС насчитывается три действующих свидетельства о типовом одобрении, выданных компании «БФК-Проект».