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В России появятся постоянно действующие оперштабы по ликвидации ЧС

Наталья Кузнецова 11 часов назад В России, Новости

В России на базе главных управлений МЧС регионов появятся оперативные штабы, действующие на постоянной основе. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания о ситуации с паводками и пожарами в регионах и ходе ликвидации их последствий. Оно состоялось 6 августа.

Как сообщается на сайте Кремля, по итогам совещания было дано 19 поручений. Они касаются решения проблем финансирования при ликвидации аварий и их последствий в регионах (Амурская область, Еврейская автономная область, Якутия, Хабаровский край), выделения средств, увеличения штатной численности подразделений, ответственности за несоблюдение обязанности по тушению лесов.

Одно из поручений звучит следующим образом:

«Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России и органами государственной власти субъектов Российской Федерации предусмотреть создание на базе главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации в рамках комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации оперативных штабов, действующих на постоянной основе, возложив руководство данными оперативными штабами на начальников главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации».

Срок исполнения – 1 ноября 2021 года. Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, министр МЧС Евгений Зиничев, а также высшие должностные лица регионов страны.

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