В США создали огнезащитное нанопокрытие для военной формы

В Техасском университете A&M (США) разработали новые защитные нанопокрытия для военной формы. Новинка придает ткани огнезащитные свойства без изменения структуры материала, сообщает пресс-служба вуза.

Военная униформа изготавливается из различных тканей, таких, как: хлопок, шерсть и синтетические смеси. При добавлении защитных свойств первоначальные преимущества материала обычно теряются. Ученые попытались решить эту проблему, разработав специальную пропитку. В качестве защищаемого материала они выбрали хлопок из-за мягкости.

По словам разработчика, профессора Хайме Грюнлана, если хлопку придаются огнестойкие свойства, он становится жестким, а нейлон слабеет. Грюнлан создал нетоксичный раствор на водной основе, который может добавлять свойства без изменения внутренней структуры одежды. Для обработки ткани достаточно погрузить одежду в тщательно подобранный раствор с положительным зарядом, извлекается, а затем помещается в состав с отрицательным зарядом. Притяжение противоположных зарядов связывает химические вещества и позволяет создать микроскопическое нанопокрытие, которое незаметным слоем прилипает к поверхности одежды.

Для защиты от ультрафиолета ученые добавили оксид цинка или диоксид титана. Кроме того, обработка составом придает форме свойство химического распознавания. Если нанопокрытие подвергается воздействию опасного вещества, материал изменит цвет.

Хайме Грюнлан надеется распространить эту технологию за пределы применения в военных целях на другие сферы.