При пожаре в переполненной тюрьме погибли более 40 человек

Не менее 40 человек погибли при пожаре в тюрьме города Тангеранг (Индонезия). Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание, сообщают СМИ.

По данным информагентства Reuters, пожар вспыхнул 8 сентября примерно в 1-2 часа ночи по местному времени в блоке С. В нем содержались осужденные за преступления, связанных с наркотиками. Блок вмещал 122 человека. Сколько осужденных находилось в нем в момент пожара, не известно. Местные власти заявили, что тюрьма переполнена и в ней содержатся более 2000 заключенных при вместимости в 600 осужденных.

Как уточняет Kompas TV, в 02:30 сотрудники тюрьмы услышали крики осужденных из блока С. После чего охранники стали эвакуировать людей. Им удалось спасти около 20 человек. Однако 100 заключенных не смогли спастись из-за быстрого распространения пламени. В результате пожара 8 человек получили тяжелые травмы и 41 погиб.

Телекомпания также показала кадры, на которых пожарные пытаются потушить огромное пламя с крыши здания. Пожарным удалось справиться с огнем за 2 часа.

Официальный представитель полиции Юсри Юнус заявил изданию Metro TV, что 73 человека были легко травмированы. По данным Bloomberg, при пожаре пострадали 80 человек и 41 погиб.

«Первоначальное подозрение состоит в том, что это произошло из-за короткого замыкания», – отмечает Metro TV.

Сейчас власти проводят расследование в связи с трагедией.