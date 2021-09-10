Питерский филиал «Ростелекома» потратит 30,5 млн рублей на повышение пожаробезопасности

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» компании «Ростелеком» (Санкт-Петербург) 8 сентября объявил открытый запрос предложений на выполнение огнезащитной обработки воздуховодов и установку противопожарных клапанов на объектах подразделения. Цена контракта без учета НДС составляет 30,5 млн рублей.

Как сообщается в документации, опубликованной на портале Госзакупок, работы необходимо выполнить в течение 60 календарных дней с даты подписания заказа к договору. Подрядчик обязан выполнить работы в три этапа: разработать проект на огнезащитные работы, поставить материалы и оборудование, подготовить поверхности; выполнить огнезащитную обработку воздуховодов; установить нормально-открытые противопожарные клапаны с интеграцией в системы противопожарной защиты объектов, провести пусконаладку и ввод в эксплуатацию.

Всего требуется установить 224 клапана при цене единицы продукции в 40 тыс. рублей. Общая площадь воздуховодов составляет 8642,56 м2.

Аукцион проходит на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 9 утра по московскому времени 18 сентября. Подведение итогов конкурса запланировано на 8 октября.