Ученые РХТУ создали антипирен-катализатор

Группа ученых «Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И. Менделеева) предложила композицию, которая одновременно является катализатором и антипиреном. Продукт имеет рейтинг огнестойкости V-0 (самозатухание в течение 10 секунд).

Патент на изобретение был опубликован 29 сентября 2021 на ресурсе Федерального института промышленной собственности. Авторами изобретения выступили Игорь Сиротин, Ирина Горбунова, Денис Онучин, Наталья Борносуз, Александр Коленченко, Юлия Биличенко и Вячеслав Киреев.

В качестве прототипа функциональной добавки для термореактивных полимерных композиций ученые выбрали композицию, которая представляет собой смесь бензоксазинового гексафункционального циклотрифосфазеновыго модификатора и бензоксазинового мономера на основе бисфенола А и анилина (ВА-а). В ней фосфазеновый компонент при содержании свыше 25% придает полимеру огнестойкость (рейтинг UL-94 V-0). Однако его недостатками являются недостаточная универсальность и температура отверждения композиции свыше 200°С. Ученые усовершенствовали состав продукта.

Антипирен-катализатор представляет собой гексакис-(3 метилфениламино)циклофосфазен. Отверждаемая композиция включает следующие компоненты: бензоксазин, антипирен-катализатор и эпоксидная смола. Получившийся продукт может выполнять одновременно функции антипирена и катализатора одновременно.

«Описанные композиции имеют рейтинг огнестойкости V-0 при содержании катализатора-антипирена свыше 5-15% от массы остальных компонентов, наилучшей огнестойкостью характеризуются композиции на основе бензоксазинов на основе ароматических аминов и не содержащие эпоксидной смолы или содержащие не более 20% эпоксидной смолы», – отмечается в патенте.

Антипирен-катализатор совмещается с бензоксазинами, так и с эпоксидными смолами.