Российский морской регистр одобрил 14 изделий Jiangsu Hailu Technology

Российский морской регистр судоходства в сентябре одобрил 14 материалов китайской компании Jiangsu Hailu Technology Incorporated Corporation. Документы действуют в течение пяти лет, начиная с 23 сентября.

Как сообщается в базе Регистра, Jiangsu Hailu Technology получила свидетельства о типовом одобрении судовой противопожарной конструкции на облицовочные огнестойкие панели, противопожарные подволоки (обшивки), звукоизолирующие переборки класса B-15 и двери классов B-15, А-15, А-60.

Так, облицовочные панели типов JCP-L3, JCP-L2 и JCP-L1A состоят из листа негорючей минеральной ваты (плотностью 120 кг/м³), облицованного с обеих сторон стальными листами толщиной 9,5 мм. Общая толщина панели JCP-L3 и JCP-L2 составляет 25 мм, JCP-L1A – 30мм, индекс звукоизоляции в соответствии с MSC.337(91) соответственно 32 дБ и 33 дБ.

Противопожарные подволоки класса B-15 типов JCP-С2, JCP-С6C и JCP-С6D образуются из двух ярусов листов негорючей минеральной ваты (плотностью 80 кг/м³), облицованных с обеих сторон стальными листами толщиной 0,5 мм. Изделия отличаются индексом звукоизоляции.

Противопожарные / звукоизолирующие переборки класса B-15 типов JCP-B1 и JCP-B3 B3 состоят из панелей негорючей минеральной ваты (плотностью 120 кг/м³), облицованных с обеих сторон стальными листами толщиной 0,5 мм.

Еще 6 свидетельств Jiangsu Hailu Technology получила на двери: B-15 – одностворчатая типа CGFM-3 и двухстворчатая, тип CGFM-3A, А-15 – одностворчатая, тип CGFM-2, А-60 – одностворчатая брызгозащищенная газонепроницаемая, CGFM-1F, двухстворчатая, тип CGFM-1Е и одностворчатая, тип CGFM-1D.