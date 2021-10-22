Росэнергоатом ищет поставщика огнезащитных ЛКМ для Ленинградской АЭС

«Концерн Росэнергоатом» (Ленинградская область, Сосновый Бор) 19 октября объявил мониторинг цен на поставку огнезащитных покрытий на водно-дисперсионной основе. Документация опубликована на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Заказ включает поставку 4 тонн огнезащитного покрытия Fireguard Ultra серого цвета (производитель «ФайерГард») или аналога. К продукции предъявляются следующие требования: возможность повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих стальных строительных конструкций до 120 минут, образование плотного и устойчивого к механическим повреждениям покрытия на кабельной продукции, высокая адгезия с грунтовками ГФ-021 и аналогами, полная совместимость с ранее нанесенными на кабели огнезащитными составами КЛ-1В, ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП-2, ПИРО-СЕЙФ Фламопласт СП-А2, Фламмопласт КС-1, Reniterm-PMC-R, возможность нанесения при температуре не ниже +5°С и влажности воздуха не более 85%.

Огнезащитные покрытия необходимо поставить на «Ленинградскую атомную станцию» в декабре 2021 года.

Ответы от поставщиков «Концерн Росэнергоатом» принимает до 29 октября.

Напомним, в конце августа «Концерн Росэнергоатом» объявлял мониторинг цен на поставку огнезащитных покрытий. Компании требовались составы «ПИРО-СЕЙФ Декорлак СП 2», PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 SVT и «Акрэм-комфорт 5».