«Транснефть-Урал» построит систему водопожаротушения

«Транснефть-Урал» построит комплексную систему водопожаротушения на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Языково» в Башкирии. «Главгосэкспертиза» выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта.

Как сообщает пресс-служба учреждения, проектная документация предусматривает возведение зданий и сооружений системы водопожаротушения в Благоварском районе. На объекте появится насосная станция пожаротушения, два резервуара противопожарного запаса воды, кабельные эстакады, пожарные гидранты, колодцы системы пожаротушения, площадка водозабора с насосными первого подъема воды и другие сооружения.

Планируется, что здания и сооружения будут располагаться в производственной и зоне резервуарного парка ЛПДС «Языково».

Проект комплексной системы водопожаротушения подготовил «Институт по проектированию магистральных трубопроводов». Сроки строительства объекта не уточняются.