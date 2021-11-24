Корейские ученые повысили огнестойкость пенополистирола

Корейские ученые придумали способ повышения огнестойкости пенополистирола. Для этого в состав полимера включили расширенный графит, сообщается в статье, опубликованной в журнале Materials.

Группа исследователей под руководством старшего научного сотрудника доктора Джезика Канга из Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT), чтобы повысить огнестойкость панелей из пенополистирола (EPS), предложила использовать расширенный графит (EG). Под воздействием тепла графит расширяется и образует вспучивающийся слой, который замедляет распространение пламени и, таким образом, сводит к минимуму выделение токсичных паров.

Чтобы равномерно нанести EG на гранулированную поверхность EPS, команда изготовила огнезащитный раствор, состоящий из водорастворимого графита и добавок (крахмал, силан, термореактивная смола). В результате получился огнестойкий пенополистирольный блок (FR-EPS).

Блоки с различными составами испытали на горение в горизонтальном и вертикальном положении.

«FR-EPS подтвердил высокий уровень самозатухания как в горизонтальных, так и в вертикальных испытаниях», – отмечается в статье.

Исследование показало, что новый блок также соответствует характеристикам полунегорючести. Таким образом, покрытие EPS с водорастворимым антипиреном из расширенного графита соответствует высоким стандартам пожарной безопасности.