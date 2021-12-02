Томские химики запатентовали технологию получения антипиренов

Томские химики разработали технологию получения цианурата меламина в водной среде. Новинка дает возможность изготовить антипирен при помощи одного аппарата, с использованием минимального количества воды и отсутствием сточных вод.

Патент на разработку был опубликован на Федеральном институте промышленной собственности 17 октября 2021 года. Патентообладателями являются «Национальный исследовательский Томский государственный университет», компании «Инжиниринговый химико-технологический центр», «Новохим», авторами новинки – доцент химического факультета Виктор Мальков и младший научный сотрудник Людмила Каличкина.

Известные способы получения цианурата меламина имеют ряд недостатков. К примеру, проблемами технологии получения in situ является большой размер частиц исходных веществ, что приводит к низкой прочности межфазного связывания между матрицей меламином и циануровой кислоты. Это влияет на огнестойкость. Получение меламина в водной среде приводит к использованию большого количества воды, необходимого для перемешивания реакционной массы, а значит образованию большого количества сточных вод и проблемы их очистки.

Химики нашли способ решить эти проблемы. Приготовление антипирена происходит в лопастном смесителе, с отводом отходящих газов в металлическую емкость. В нем происходит смешивание циануровой кислоты и аммиачного буферного раствора. Этот раствор состоит из аммиака с добавкой хлорида аммония, при рН 9,5-10,9. Процесс проходит температуре от 50 до 80°С в течение 10-30 минут, с последующим добавлением меламина и повышением температуры до 100-130°С. Затем температуру повышают до 150-170ºС и выдерживают до полного удаления буферного раствора. В завершении добавляют оксалат аммония и выдерживают смесь при температуре 200-250°С в течение 30-90 минут.

Отходящие газы собирают в емкость с водой для последующего использования. Продукт охлаждают и получают белый порошок цианурата меламина.

Такая технология позволяет изготовить антипирен без галогенов и широко применяемый для наполненных и ненаполненных полиамидов.