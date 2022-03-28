Специалисты «Русал ИТЦ» усовершенствовали технологию получения антипирена

Специалисты «Объединенная Компания РУСАЛ Инженерно-технологический центр» («Русал ИТЦ») усовершенствовали технологию получения высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия, применяемого в качестве антипирена и наполнителя. Разработка улучшает физико-механические свойства и повышает негорючесть материала.

Патент был опубликован в базе Федерального института промышленной собственности16 марта 2022 года. Среди разработчиков – Дмитрий Кибартас, Владимир Баянов, Андрей Смирнов и Александр Сенюта.

В качестве одного прототипов ученые взяли технологию, которая включает смешение щелочного алюминатного и нейтрализующего растворов. В этом способе в качестве нейтрализующего раствора используют водный раствор плотностью 1100-1300 кг/м3, содержащий бикарбонаты и карбонаты щелочных металлов. Нейтрализация проходит до остаточного содержания Na 2 O ку в смешанном растворе 1-15 г/л. Однако получаемые порошки обладают относительно широким распределением частиц по размерам, нерегулярной остроугольной формой с повышенной шероховатостью, а также наличием крупных агломератов. Это приводит к повышенной вязкости расплавов и ухудшает свойства конечного продукта.

Ученые усовершенствовали процесс следующим образом. При получении антипирена смешивают щелочной алюминатный и нейтрализующий растворы. Для нейтрализации используют водный раствор, содержащий бикарбонаты и карбонаты щелочных металлов. Нейтрализацию проводят до остаточного содержания Na 2 О ку в смешанном растворе 7-15 г/л. Образовавшуюся пульпу перемешивают под воздействием скорости сдвига жидкой фазы, равной 10-210 сек-1, в течение 30-240 минут, осадок сгущают, фильтруют и промывают. Размер частиц не превышает 10 мкм.

«Упомянутый выше процесс повышает дисперсность, сыпучесть полученного после сушки порошка гидроксида алюминия, его насыпную плотность, что в свою очередь способствует равномерному распределению в полимерной матрице при последующем компаундировании, и, как следствие, улучшает физико-механические и антипиренные свойства полимерных изделий пониженной горючести, в первую очередь, кабельной изоляции», – отмечается в патенте.

Разработчики предусмотрели 6 способов получения антипирена. Они отличаются добавлением связующих или поверхностно-обрабатывающих агентов, технологией нейтрализации.