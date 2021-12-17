Потребление теплоизоляции в 2021 году выросло на 9%

В 2021 году объемы потребления теплоизоляции выросли на 9%. На показателе положительно отразилось увеличение строительства жилья.

Как сообщает пресс-служба компании «ТехноНИКОЛЬ», большую часть года спрос на минераловатную теплоизоляцию превышал предложение причем в таком объеме, что производители из-за ограниченного количества мощностей смогли удовлетворить только часть запросов строительной отрасли. В итоге рост составил всего 5%. В денежном выражении потребление достигло 144 млрд рублей (+53%).

В целом потребление теплоизоляции увеличилось на 9%, а в зависимости от вида утеплителя – от 5 до 16%. Из-за невозможности удовлетворить потребности в минвате потребители стали закупать другие виды утеплителя.

Такую ситуацию вызвало, в частности, увеличение объемов строительства коммерческой недвижимости, жилья и объектов социального назначения. По предварительным данным, в 2021 году будет сдано более 85 млн м2 – рекордное количество новых площадей со времен СССР. По оценке экспертов «ТехноНИКОЛЬ», рост в сегменте коттеджного и малоэтажного строительства составил 15%, промышленного и гражданского – 12%.

Однако с середины ноября стабилизировались темпы потребления. Повышенный спрос сохранился в обеих столицах, Центральном и Южном федеральных округах в основном из-за строительства жилья.

«В 2021 году повышенный спрос наблюдался на все виды минеральной изоляции: активно покупали материалы и для промышленного и гражданского строительства (для кровель, штукатурных и вентилируемых фасадов), и для частных домов. Недостаток минваты для профсегмента нам во многом удалось компенсировать благодаря комплексным решениям с разными видами утеплителя», – сказала директор по маркетингу направления «Минеральная изоляция» компании «ТехноНИКОЛЬ» Елена Кузнецова.

В 2022 году, по прогнозам экспертов, потребление утеплителей замедлится до 7%, минеральной изоляции – до 8%. Рост обеспечит строительная отрасль, проекты в сфере реконструкции и реновации, а также ЖКХ.

Добавим, по данным Росстата, в январе-октябре 2021 года производство минераловатных утеплителей превысило аналогичный показатель 2020 на 36,5%. Тогда выпуск продукции достигал 29 млн кубометров, сейчас – 39,7 млн.