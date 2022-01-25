Китайские ученые синтезировали «зеленый» отвердитель для огнезащитных ЛКМ

Китайские ученые синтезировали огнезащитный отвердитель на основе фитиновой кислоты. Получившееся огнезащитное покрытие для древесины показало класс V-0 при испытаниях по стандарту UL-94. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Progress in Organic Coatings.

Для эффективного использования древесины большое значение имеют высокоэффективные и огнестойкие покрытия. Химики Южно-Китайского сельскохозяйственного университета для повышения огнестойкости ЛКМ предложили использовать «зеленый» отвердитель на основе гидрофитата аммония (AHP). Материал получили путем регулирования молярного соотношения фитиновой кислоты и мочевины.

Новый AHP показал соответствующий уровень pH, который позволил свободно регулировать скорость отверждения водного раствора меламин-мочевиноформальдегидной (MUF) смолы. Поэтому можно было свободно изменять соотношение в массе AHP к MUF.

Затем разработчики сравнили два покрытия: на основе «коммерческого» отвердителя хлорида аммония и AHP. Испытания показали значительное улучшение термической стабильности и огнестойкости, а также других характеристик: твердость, адгезия и водостойкость. Сам процесс приготовления покрытия оказался более простым и легко масштабируемым. В качестве растворителя использовалась вода.

«Оптимизированное деревянное покрытие MP-3 показало высокое значение LOI 39,1% и рейтинг UL-94 V-0, и это значение LOI было намного выше, чем у огнезащитных покрытий, о которых сообщалось ранее», – отмечается в статье.

Покрытие MP-3 может образовывать прочный вспучивающийся слой, который эффективно подавляет передачу тепла и способствует снижению образования дыма.