Депутаты одобрили законопроект о внесении изменений в ФЗ «О пожарной безопасности»

Депутаты Госдумы 25 января одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статьи 24 и 37 Федерального закона «О пожарной безопасности»». Документ обязывает привлекать руководителей организаций профессионалов к работе в сфере пожарной безопасности.

Как сообщается в «Системе обеспечения законодательной деятельности», законопроект был направлен 8 июня 2021 года в комитет по безопасности и противодействию коррупции. После получения заключений комитет 27 октября предложил принять законопроект в первом чтении. Документ должны были рассмотреть на заседании 9 ноября, но отложили. Затем перенесли рассмотрение с декабря на 20 января. В итоге депутаты рассмотрели законопроект 25 января.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту (Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 23.02.2022)», – сообщается в системе.

Напомним, этот законопроект внесли в Госдуму сенаторы Виктор Бондарев, Юрий Воробьев, Крым Казаноков и Белан Хамчиев. Как ожидается, поправки внесут значительный вклад в развитие технологий проведения пожарного надзора и профилактики пожаров.