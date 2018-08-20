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В Самаре сгорел склад с лакокрасочными материалами

Наталья Кузнецова 20.08.2018 В России, Новости

В Самаре  сегодня утром, 20 августа, произошел пожар на складе лакокрасочных материалов. Пожарные боролись с огнем больше часа, сообщает МЧС России по Самарской области.

Тревожный сигнал о возгорании на улице Товарной поступил на пульт спасателей в 11:34 по московскому времени. Выехавшие на место ЧП специалисты ведомства присвоили пожару повышенный номер сложности №2 – в здании горели лакокрасочные материалы. Поначалу сотрудники ведомства оценили площадь возгорания в ангаре 800 квадратных метров, но спустя некоторое время уменьшили ее в два раза.

Огнеборцы локализовали пламя в 12:48 дня, а полностью ликвидировали пожар в 12:57. В тушении пожара были задействованы 58 человек и 17 единиц техники. На место ЧП также выезжал начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко.

Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают ущерб от пожара.

Как сообщает портал 63.RU, по словам очевидцев, пламя распространилось очень быстро, и возникла угроза обрушения. В ангаре находились грунтовки, лаки и иная продукция. Во время пожара над городом поднялся столб густого белого дыма.

По данным «Интерфакс», в результате ЧП никто не пострадал.

Как писал «Огнепортал», в середине мая в Ярославле произошел мощный пожар на складе лакокрасочных материалов компании «Химтэк». Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров.

Фото: 63.ru

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