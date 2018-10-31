На Урале суд наказал противопожарную фирму за липовую экспертизу

В Екатеринбурге суд наказал компанию «Производственный участок противопожарных работ» за подкуп специалиста испытательной противопожарной лаборатории. Как сообщает прокуратура Свердловской области, представитель фирмы хотел как можно скорее получить гарантированный положительный результат по итогам испытаний материала.

Ровно 30 тыс. рублей – в такую сумму оценил «Производственный участок противопожарных работ» услуги начальника сектора исследовательских и испытательных работ судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы «Испытательная противопожарная лаборатория». В июне 2018 года специалист компании пообещал эксперту вознаграждение за ускорение процесса испытаний коврового напольного покрытия (максимум за два дня) и гарантированного положительного результата.

«В ходе экспертизы требовалось определить группу воспламеняемости и коэффициент дымообразования данных материалов. На данное предложение начальник сектора исследовательских и испытательных работ ФГБУ «Испытательная противопожарная лаборатория» по Свердловской области ответил отказом», – отметило ведомство.

Затем за дело взялась прокуратура. По итогам проверки надзорное ведомство возбудило в отношении фирмы административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и направило материалы в суд. Мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга, рассмотрев дело, оштрафовал фирму на 500 тыс. рублей.

Добавим, «Производственный участок противопожарных работ», по данным сайта компании, базируется в городе Коркино Челябинской области. Фирма занимается установкой автоматических пожарных сигнализаций, гидравлическим испытанием огнетушителей, огнезащитной обработкой металлоконструкций и тканей, покраской пожарных лестниц, продажей противопожарного оборудования.

Фото: ipl-sverd.ru