Власти Тюменской области создали департамент пожарной безопасности

Правительство Тюменской области создало новую структуру, отвечающую за обеспечение пожарной безопасности и защиты населения. Глава региона Александр Моор 18 января подписал постановление «Об утверждении Положения о Департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности» (департамент ГЗПБ). Документ 21 января был опубликован на портале правовой информации.

Департамент ГЗПБ курирует замгубернатора Вячеслав Вахрин, его штатную численность утверждает правительство региона. Полномочия нового подразделения кабмина поделены на обязанности в сфере защиты населения, гражданской обороны, пожарной безопасности, регионального государственного надзора и разработки и реализации госпрограмм Тюменской области. В частности, департамент вправе проводить экспертизу законов региона, заниматься организацией аварийных и аварийно-спасательных работ при ЧС, обеспечивать отдельные категории населения средствами индивидуальной защиты, обучать жителей мерам пожарной безопасности.

Также прописано такое полномочие: «Организация создания, реорганизации и ликвидации органа управления и подразделений противопожарной службы Тюменской области». На плечи сотрудников департамента ляжет и социальная и правовая защита личного состава противопожарной службы Тюменской области и членов их семей.

Базироваться департамент ГЗПБ будет в здании правительства региона – в Тюмени (в этом городе 28 ноября пройдет конференция «Огнезащита и пожарная безопасность объектов НГК»). Когда точно он заработает – не известно. По данным URA.Ru, власти трудоустроят в новом департаменте 1700 человек и закупят для него 50 единиц техники.

Отметим, такой же орган действует и в Оренбургской области. Власти региона в апреле 2016 года создали «Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области». Специалисты занимаются подготовкой населения в сфере гражданской обороны, информируют жителей о ЧС, организуют «выполнение и осуществление мер пожарной безопасности», обучают оренбуржцев мерам пожаробезопасности, обеспечивают радиационную безопасность и т.д.

Свой «департамент гражданской защиты и пожарной безопасности» действует на Ямале, там же имеется своя региональная противопожарная служба. В столице за пожаробезопасность отвечает «Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы», при котором функционирует «Пожарно-спасательный центр».

Фото: dgzp.yanao.ru