Выручка «ТехноНИКОЛЬ» выросла на 18 %

Выручка производств компании «ТехноНИКОЛЬ» по итогам 2018 года выросла на 18 % относительно 2017. Как сообщает корпорация, одним из наиболее важных событий стало приобретение завода минеральной ваты Izovol.

Выручка производственного комплекса достигла 94 млрд рублей, доля экспорта в объеме продаж составила 27 %. Среди строительных материалов максимальный результат показали монтажные пены (рост 2,5 раза относительно 2017 года), теплоизоляция на основе пенополиизоцианурата PIR увеличилась на 40 %. Компания также отмечает быстрый рост сегментов каменной ваты – на эту продукцию по всему миру наблюдается дефицит. Поэтому «ТехноНИКОЛЬ» делает упор на развитие экспорта. Более того, в России не увеличиваются темпы ввода жилья, а строительный рынок находится в непростой ситуации.

«В зоне, в которую входит Россия, Беларусь и Казахстан, наш рост составил 16 %, при этом в других странах мы выросли на 35%», – сказал гендиректор компании Владимир Марков.

По его словам, корпорация через пять лет планирует увеличить выручку с нынешних 300 млн евро до 1 млрд. Это касается всех стран, кроме Казахстана, Беларуси и России.

Одним из наиболее значимых событий для компании стала покупка белгородского завода Izovol («Завод ТЕХНО»). По итогам 2018 года предприятие выпустило 1,302 млн кубических метров минваты (годовая мощность производства составляет 1,5 млн кубометров, прим. ред.), что является рекордом по объемам за всю историю завода. Завод поставлял продукцию в Сербию, Беларусь, Болгарию и более чем в 15 российских регионов: Подмосковье, Москва, Санкт-Петербург, Ростовская, Тульская, Тверская, Смоленская и другие области.

Владелец корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Сергей Колесников заявил, что на заводе планируется провести масштабную модернизацию. На нее компания до 2020 года потратит около 500 млн рублей.

Компания также отмечает среди важных событий 2018 года завершение строительства завода полимерной изоляции в белорусском городе Осиповичи.

В этом году «ТехноНИКОЛЬ» планирует инвестировать около 4,2 млрд рублей, половина из которых пойдет на модернизацию производств, остальные средства – на строительство новых заводов. Компания собирается ввести четыре новых площадки: заводы по выпуску строительных пленок в Рязани, монтажных пен в Татарстане, по производству водосточных систем и вторичной переработке полистирола в Хабаровске.

Фото: «ТехноНИКОЛЬ»