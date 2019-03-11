Суд наказал «Спорт-Инжиниринг» за нарушения пожарной безопасности

Арбитражный суд Волгоградской области наказал государственное предприятие «Спорт-Инжиниринг» (ФГУП «Спорт-Ин») за нарушения, допущенные при строительстве стадиона «Волгоград-Арена». Общая сумма штрафов составила 153 тыс. рублей. Об этом следует из трех решений регионального АС от 5 и 6 марта.

Поводом для привлечения к административной ответственности заказчика по строительству стадионов к ЧМ-2018 стали иски Нижне-Волжского управления Ростехнадзора. Сотрудники ведомства в 2018 году проводили несколько проверок состояния стадиона «Волгоград-Арена», в ходе которых выявили нарушения, в том числе и пожарной безопасности.

«Система противодымной вентиляции не обеспечивает удаление продуктов горения. Нарушена целостность конструктивной огнезащиты воздуховодов систем противодымной вентиляции, в том числе опор и разъемных соединений воздуховодов. Монтаж огнезащиты транзитных участков воздуховодов, а также воздуховодов систем противодымной вентиляции выполняется с нарушением технологического регламента на выполнение работ (узлы соединения участков воздуховодов, а также подвесы не имеют средств огнезащиты, в ряде случаев расстояние между узлами крепления огнезащитных матов к воздуховодам выполнено более нормативного). Ширина эвакуационных путей выходов с трибун на лестницах трибун предусмотрена менее 1 м, с учетом установки ограждающих конструкций»,– сообщается в решении Арбитражного суда.

Кроме того, специалисты Ростехнадзора обнаружили, что на объекте отсутствует тепловая изоляция и сертификаты на эту продукцию, смонтированные воздуховоды не соответствуют проектной документации, не имеется протоколов изменения сопротивления изоляции кабельных линий от распределительных пунктов и электроприемников, не завершены работы по благоустройству и озеленению, в отдельных помещениях слишком низкие потолки, а также отсутствует страховочная сетка и т.д. Несмотря на наличие недостатков, «Спорт-Инжиниринг» в ноябре 2017 года сообщило о завершении строительства стадиона и выполнении всех работ в соответствии с требованиями законодательства.

Ростехнадзор в итоге выдал ФГУП «Спорт-Ин» предписание устранить нарушения до конца 2018 года. Затем, с января по февраль 2019 года, ведомство снова провело проверки. Как оказалось, компания так и не устранила нарушения – это и стало поводом для возбуждения административных дел по ч.6 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания).

«Спорт-Инжиниринг» попыталось возложить всю ответственность на подрядчика – «Стройтрансгаз». Однако суд опроверг доводы компании: «наличие дублирующих функций у иных организаций не снимает с предприятия обязанности по исполнению им обязанностей в рамках переданных ему полномочий».

В конечном счете Арбитражный суд обязал ФГУП «Спорт-Ин» уплатить три штрафа – каждый по 51 тыс. рублей.

Фото: ru.fifa.com