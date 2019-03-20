«Росконгресс» потратит на пожаробезопасность ПМЭФ-2019 28 млн рублей

Фонд «Росконгресс» планирует потратить на обеспечение пожарной безопасности Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) 28 млн рублей. Пожаробезопасность мероприятия обеспечит питерская компания «СпасИнвест». Об этом следует из документации, опубликованной 13 марта на портале Госзакупок.

Акцион был объявлен 13 марта и в этот же день организатор конкурса ФГУП «СВЭКО» определило победителя. В конкурсе участвовали три компании из Санкт-Петербурга: «СпасИнвест», «Межрайонный пожарный трест» и «БЭСТ-СТРОЙ». Минимальную цену за свои услуги предложила «СпасИнвест» – 28 млн рублей.

Компании предстоит оказать следующие услуги: обследование объекта на предмет нарушений требований пожаробезопасности (до 22 марта), проведение расчетов индивидуального пожарного риска, разработка комплекса мер по обеспечению пожарной безопаности для временных объектов и технической документации по системам противопожарной защиты – до 30 апреля, огнезащитная обработка ковролина площадью 18 тыс. квадратных метров (до 5 июня), обеспечение первичными средствами пожаротушения (до 30 мая), монтаж временных систем пожарной сигнализации и автоматических установок модульного пожаротушения, установка планов эвакуаций (до 4 июня) и др.

Контракт на оказание услуг действует до 13 июня 2019 года.

Добавим, предприятие «СВЭКО» действует на основании соглашения, заключенного с организатором ПМЭФ-2019 «Росконгрессом» в 2018 году. Сам форум пройдет в Северной столице в течение двух дней с 6 по 8 июня. Среди участников мероприятия – компании «Газпром», IKEA, Scania, Volvo, «Роснефть», «Аэрофлот».

Правительство РФ планирует представить на ПМЭФ-2019 законопроект о контрольно-надзорной деятельности, цель которого создать общие условия работы органов контроля и надзора.

Фото: facebook.com/forumspbru