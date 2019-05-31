МГУ ищет разработчика проекта противопожарной защиты для корпусов-памятников

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» повышает пожарную безопасность трех учебных корпусов, в которых базируются Зоологический музей, факультеты психологии и журналистики, а также научно-исследовательский институт механики. Вуз 30 мая объявил аукцион на разработку проекта противопожарной защиты объектов. Конкурсная документация опубликована на портале Госзакупок.

Максимальная цена заказа составляет 11,6 млн рублей. За эту сумму необходимо выполнить работы по сохранению объектов культурного наследия, обозначаемые как «Разработка проекта противопожарной защиты с разработкой Специальных технических условий (СТУ) для проектирования противопожарной защиты».

Здания в столице расположены по адресам: Большая Никитская, 2 (памятник архитектуры, построен в 1786 году, в нем находится факультет психологии и Зоологический музей), Моховая, 9 (им МГУ владеет с 1832 года, в доме базируется факультет журналистики) и Мичуринский проспект, 1 (НИИ механики, 1958 года постройки).

Победителю конкурса предстоит обследовать здания с анализом проектной документации (площадь факультета психологии составляет 9,8 тыс. квадратных метров, журналистики – 10,7 тыс., Зоологического музея – 9,1 тыс., НИИ механики вместе с пневмолабораторией – 23,3 тыс.), оценить соответствие путей эвакуации, конструкций, электроснабжения, лифтов требованиям пожарной безопасности, разработать математические модели сценариев пожара, разработать задание на проектирование противопожарной защиты, согласовать СТУ с МЧС и выполнить другие работы.

На разработку проекта противопожарной защиты отводится 40 рабочих дней с момента заключения контракта.

Документы от участников аукциона принимаются до 9 утра 20 июня на электронной площадке «OTC-TENDER». МГУ определит победителя конкурса 11 июля.

Фото: facebook.com/zoologicalmuseummsu/