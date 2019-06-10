Росстандарт обновил список стандартов по добровольному соблюдению ФЗ-123

Росстандарт утвердил новый перечень документов в сфере стандартизации добровольного применения положений Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В обновленный список вошли 234 ГОСТа и свода правил. Приказ № 1317 3 июня был опубликован на Интернет-ресурсе ведомства.

Как следует из документа, новый перечень утвержден после работы по актуализации национальных стандартов и сводов правил в области пожарной безопасности.

Этим же актом Росстандарт отменил приказ №832 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»», принятый 17 апреля 2019 года.

Обновленный перечень включает 234 документа, тогда как прежний насчитывал 233 акта. Неизменными остались разделы «Техника пожарная», «Первичные средства пожаротушения», «Пожарное облорудование и инвентарь», «Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре», «Пожарный инструмент», «Огнетушащие вещества», «Строительные конструкции и изделия», «Огнезащитные вещества и материалы», «Материалы строительные, ковровые покрытия» и ряд других. Росстандарт обновил разделы, в частности, «Мобильные средства пожаротушения», «Установки пожаротушения» и «Средства пожарной автоматики».

Добавим, с полной версией документа вы можете ознакомиться на «Огнепортале».

Фото: dp.ru