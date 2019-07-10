Участник «Иннопрома» запускает проект по оснащению домов огнетушителями

Тюменская компания «Орион» 1 июня 2020 года запускает в Заводоуковске (Тюменская область) пилотный проект по оснащению домов и квартир местных жителей средствами пожаротушения – двумя огнетушителями (собственным и «классическим) и датчиками дыма. Об этом корреспонденту «Огнепортала» на Международной промышленной выставке «Иннопром» сообщил руководитель проекта «Орион» Николай Ермаков.

Предысторией проекта послужили поиски оптимального средства пожаротушения для защиты дома. Два года назад команда купила партию шаров-огнетушителей, изучила, провела испытания и нашла ошибки, что впоследствии позволило разработать оптимальную модель продукта. Шар «Орион» имеет два пирошнура, а не один, внутри него – качественный и точный порошок китайского производства. По словам собеседника, российские компании умеют изготавливать хорошие порошки, но после запуска в серию почему-то страдает качество. Пока огнетушители «Орион» (шары, кубы и «солдатские котелки») выпускаются в Китае, а сама продукция пользуется спросом.

Поэтому компания в перспективе планирует реализовать два проекта: коммерческий и социальный. Первый – открытие собственного завода в Тюмени, который позволит сократить расходы и в два раза снизить стоимость продукта до 600-800 рублей. Второй проект – «Заводоуковск под защитой “Ориона”».

«Мы планируем оснастить каждое жилое помещение (квартиру и дом) в Заводоуковске и Заводоуковском районе нашим и “классическими” огнетушителями, двумя-тремя автономными датчиками дыма. Раздадим порядка 11 тыс. комплектов – все оборудование будет промаркировано. Кроме того, запустим “горячую линию”, подключим волонтеров и проведем с населением санитарно-просветительскую работу. Планируем начать 1 июня 2020 года. Сейчас ведем переговоры с производителями огнетушителей и датчиков»,– поделился Николай Ермаков.

Заводоуковск, по словам собеседника, был выбран неслучайно. Он представляет собой среднестатистический российский город, где половина населения живут в частном секторе.

Добавим, выставка «Иннопром» проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Фото: ИД «МедиаПро»