Эксперты ВНИИПО МЧС России запатентовали новый способ защиты резервуаров

ВНИИПО МЧС России запатентовал способ противопожарной защиты резервуаров и огнестойкое теплоизолирующее покрытие. Ноу-хау заключается в создании теплоизолирующего слоя из вулканической пемзы и быстротвердеющей пены на поверхности горения. Патент научно-исследовательского института опубликован на ресурсе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Как следует из данных ФИПС, заявка была подана 20 июля 2018 года, сам патент размещен 17 июня 2019. В качестве авторов указаны Николай Копылов и Владимир Забегаев.

Суть метода заключается в создании теплоизолирующего слоя из пористых сферических гранул и тушение очага доступными средствами пожаротушения. Теплоизолирующее покрытие создается из быстротвердеющей пены и огнестойкого материала. Этот продукт состоит из сферических гранул, изготовленных из вулканической пемзы. Он позволяет повысить огнестойкость самого слоя на поверхности горения жидких веществ.

«Создание после образования теплоизолирующего слоя дополнительного огнестойкого теплоизолирующего покрытия на всей площади наружной поверхности пористых сферических гранул позволяет сформировать покрытие, обладающее повышенной термостойкостью и газонепроницаемостью»,– сообщается в патенте.

Также отмечается доступность компонентов покрытия, вулканической пемзы и быстротвердеющей пены, – они широко распространены в России и за рубежом.

Подробнее ознакомиться с самим патентом можно на «Огнепортале».

Фото: wognews.net