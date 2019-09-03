Специалисты лицензирования МЧС получили право составлять протоколы о нарушениях

Глава МЧС России Евгений Зиничев изменил перечень должностных лиц ведомства, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в ходе лицензионного контроля. Соответствующий приказ министра 1 сентября был опубликован на портале правовых актов.

Документ вносит изменения в изданный ранее приказ – от 30 марта 2016 года. Поправки касаются главного управления МЧС по субъектам Российской Федерации. Как следует из приказа, в перечень с 1 сентября вошли сотрудники главного управления, занимающиеся лицензированием отдельных видов деятельности,– 14 должностных лиц.

Таким образом, составлять протоколы в отношении нарушителей уполномочены начальник управления, его заместили, начальник отдела, заместитель начальника отдела, его заместитель – начальник отделения, начальник отделения, начальник группы, главный специалист, старший инженер, старший специалист, старший инспектор, главный специалист-инспектор и ведущий специалист-инспектор.

Ранее за составление протоколов об административных правонарушениях при лицензионном контроле отвечали специалисты управлений надзорной и профилактической работы.

Добавим, МЧС России, по данным ресурса «Гарант», подготовило документ в марте 2019 года. В мае проект приказа появился на информационных ресурсах.

Фото: МЧС России по Приморскому краю