Правительство РФ изменило частоту проверок торговых центров

Правительство России внесло поправки в документы, касающиеся работы государственного пожарного надзора. Соответствующее постановление кабмина 11 октября было опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Акт «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» вносит поправки в постановления кабмина «О федеральном государственном пожарном надзоре» от 12 апреля 2012 года № 290, «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора)» и № 1622 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» от 21 декабря 2018 года в части пожнадзора.

В частности, кабмин ввел чрезвычайно высокую категорию объектов риска пожарной опасности и устанавливает периодичность проверок.

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:

для категории чрезвычайно высокого риска – один раз в год;

для категории высокого риска – один раз в 2 года;

для категории значительного риска – один раз в 3 года;

для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 5 лет;

для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 6 лет.

В отношении объектов защиты, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не проводятся», – сообщается в документе.

Так, к категории чрезвычайного риска власти относят дома престарых и инвалидов, интернаты, детдома и иные места, где одновременно могут проживать более 10 человек (кроме многоквартирников). В категорию высокого риска подпадают школы, больницы, санатории, «объекты, предназначенные для временного пребывания более 5000 человек одновременно» и объекты специального назначения.

Подробнее о категориях риска – в постановлении «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Кабмин также предписывает МЧС России разработать и представить в правительство РФ до 2020 года «критерии отнесения объектов надзора к определенной категории риска».

Напомним, в октябре 2018 года спасательное ведомство разместило на федеральном портале проектов правовых актов проект постановления правительства о внесении изменений в работу госпожнадзора. Документ вводил для торговых центров повышенную категорию риска – высокую.

Поводом для разработки стала трагедия в Кемерово. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек. На ситуацию не лучшим образом повлияло фактическое отсутствие проверок здания.

Фото: tomsk.ru